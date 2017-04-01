Вторая сборная ХМАО-Югра выиграла мужскую эстафету на ЧР по биатлону

Ярослав Иванов, Михаил Боярских, Вадим Филимонов и Алексей Волков в составе второй сборной ХМАО-Югра победили в мужской эстафете на чемпионате России по биатлону в Тюмени. Второе место заняла первая команда ХМАО-Югра, а замкнули тройку призёров тюменские биатлонисты. Отметим, что лидер сборной России Антон Шипулин выступал за сборную Свердловской области, ставшую десятой.
Биатлон. Чемпионат России. Тюмень
Мужчины. Эстафета 4х7,5 км
1. ХМАО-Югра-2 (Ярослав Иванов, Михаил Боярских, Вадим Филимонов, Алексей Волков) – 1:13.35,5 (0 штрафных кругов + 4 дополнительных патрона).
2. ХМАО-Югра-1 (Дмитрий Иванов, Алексей Корнев, Евгений Боярских, Семён Сучилов) – +13,3 (0+8).
3. Тюменская область (Дмитрий Елхин, Александр Логинов, Илья Серков, Евгений Гараничев) – +1.11,5 (1+12).