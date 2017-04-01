Миронова: чемпионат России по биатлону был очень важен для меня

Бронзовая медалистка чемпионата России по биатлону в масс-стартеоценила своё выступление.«Сегодня было уже не так легко бежать. Чемпионат достаточно длинный. Силы у всех заканчиваются, в том числе и у меня. Сегодня было тяжелее, чем в Увате. Насколько сил хватило, настолько и поборолась. На стрельбе стоя мне сегодня не хватало концентрации. Были поспешные выстрелы, получались промахи. К тому же у меня на пристрелке были проблемы с оружием. Пришлось поставить другой ствол на моё ложе. Я пристрелялась и не буду говорить, что промахи из-за оружия. Лежа я сработала хорошо, а стоя можно работать даже из непристрелянного оружия.Я в этом сезоне дебютировала на этапах Кубка IBU и Кубка мира. На Кубке мира у меня не всё получилось. Поэтому этот чемпионат России был показательным. Думаю, все российские биатлонисты готовились к этому чемпионату, чтобы показать достойный результат, хотели попасть в команду. Поэтому да, это были очень важные старты», — приводит слова Мироновой официальный сайт Союза биатлонистов России.