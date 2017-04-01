Ханю выиграл ЧМ по фигурному катанию в Хельсинки, Коляда — 8-й, Ковтун — 11-й

Японецпобедил в соревнованиях одиночников на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки. Второй результат показал его соотечественник, а бронзовую награду завоевал китаец. Россиянерасположились на восьмой и 11-й позициях соответственно.1. Юдзуру Ханю (Япония) — 321,59.2. Шома Уно (Япония) — 319,31.3. Цзинь Боян (Китай) — 303,58…8. Михаил Коляда (Россия) — 257,47…11. Максим Ковтун (Россия) — 245,84.