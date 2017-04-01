Волков: у меня включён закаточный режим

, победивший в составе второй сборной ХМАО-Югра в мужской эстафете на чемпионате России по биатлону в Тюмени, прокомментировал своё выступление.«Судя по стрельбе и скоростным данным, наша команда подошла к гонке в боевой готовности. По себе могу сказать, что у меня включён закаточный режим. Уже больше недели я просто катаю небольшой объём. Можно сказать, к этому старту я не готовился. Есть желание выступать, но самочувствие сейчас не боевое», — приводит слова Волкова официальный сайт Союза биатлонистов России.