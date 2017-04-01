Логинов: обидно, что не проконтролировал отсутствие ветра на рубеже

, ставший в составе сборной Тюменской области третьим в мужской эстафете на чемпионате России по биатлону, прокомментировал достигнутый результат.«Лёгких гонок не бывает. К тому же мы настраиваемся выкладываться на все сто процентов. Сегодня гонка была действительно тяжёлой, хоть и семь с половиной километров. Пришлось выкладываться. Обидно, что немножко не проконтролировал отсутствие ветра на рубеже. На пристрелке всё-таки был ветер, из-за этого брал дополнительные патроны. Но хорошо, что получилось справиться со стрельбой стоя. В принципе, были силы выложиться на последнем круге.Хочу поздравить ханты-мансийские сборные и нашу, тюменскую команду с медалями. Все хорошо отработали, все молодцы», — приводит слова Логинова официальный сайт Союза биатлонистов России.