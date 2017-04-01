Ковтун: недоволен своим прокатом в произвольной программе

Российский фигурист, ставший 11-м на чемпионате мира в Хельсинки, признался, что недоволен своим выступлением в произвольной программе.«Если говорить честно, то своим прокатом я недоволен. Но мы получили две лицензии на Олимпийские игры, и, в отличие от прошлой Олимпиады, где мог участвовать только один фигурист от России, в Корее будет в этом смысле легче», — приводит слова Ковтуна официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.Напомним, что второй представитель Россиизанял восьмое место.