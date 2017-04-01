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Ковтун: недоволен своим прокатом в произвольной программе

1 апреля 2017, суббота. 16:24. Другие
Российский фигурист Максим Ковтун, ставший 11-м на чемпионате мира в Хельсинки, признался, что недоволен своим выступлением в произвольной программе.

«Если говорить честно, то своим прокатом я недоволен. Но мы получили две лицензии на Олимпийские игры, и, в отличие от прошлой Олимпиады, где мог участвовать только один фигурист от России, в Корее будет в этом смысле легче», — приводит слова Ковтуна официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Напомним, что второй представитель России Михаил Коляда занял восьмое место.
Источник: Федерация фигурного катания на коньках Сообщить об ошибке
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Максим Ковтун
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