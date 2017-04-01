Коляда: не считаю, что российские фигуристы отстали от конкурентов навсегда

Россиянин, ставший восьмым на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки, оценил своё выступление в произвольной программе.«Обидно, что не получилось чисто прокатать программу. Физически и морально я хорошо был готов. Но сегодня почему-то было очень тяжело. Все спортсмены говорят, что вообще это очень тяжёлый чемпионат мира. За год уровень мужского фигурного катания и конкуренция в мире сильно выросли. Я не считаю, что мы отстали от конкурентов навсегда. Как догонять? Надо ещё больше работать», — приводит слова Коляды официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.