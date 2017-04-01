Ушёл из жизни заслуженный тренер СССР по велоспорту Владимир Петров

Заслуженный тренер СССР по велосипедному спортуушёл из жизни в субботу, 1 апреля. 13 апреля ему исполнился бы 81 год.«Федерация велосипедного спорта России выражает искренние соболезнования семье и близким Владимира Петрова», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ФВСР.Петров в 1967 году вместе с Валерием Кравцовым создал в Куйбышеве велосипедный центр, который впоследствии стал ведущим в стране. В Куйбышевском велоцентре были подготовлены четыре олимпийских чемпиона — Валерий Ярды, Борис Шухов, Сергей Сухорученков и Анатолий Яркин. Также выпускниками центра являются 32 чемпиона мира, 12 победителей Кубка мира, восемь победителей Кубка Европы.В 1980 году Владимир Петров сделал выбор в пользу трековых велогонок. Его воспитанники Марат Ганеев, Сергей Никитенко, Константин Храбцов и многие другие не раз становились чемпионами мира по велоспорту на треке.«Чемпионат» выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Петрова.