Чемпионат Европы по бадминтону в 2018 году пройдёт в Казани

Сегодня, 1 апреля, в Праге Национальная федерация бадминтона России (НФБР) и Европейская конфедерация бадминтона подписали соглашение, согласно которому чемпионат Европы среди мужских и женских команд в 2018 году состоится в Казани. В то же время там же будет проходить первенство Европы среди бадминтонистов до 15 лет, говорится в пресс-релизе НФБР.«Мы благодарим Европейскую конфедерацию за оказанное нам доверие. Наша главная задача теперь — оправдать его и провести турнир как минимум не хуже, чем предыдущий. Мы будем использовать прекрасные спортивные объекты Казани — и Центр гимнастики, и Центр бадминтона, привлечём специалистов, которые действительно имеют огромный опыт такой работы. Сейчас мы будем готовиться к приёму первой инспекционной комиссии, которая оценит уже сделанные наработки и даст свои рекомендации», — отметил председатель совета НФБР Андрей Антропов.