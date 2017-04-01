Президент FINA: наша политика насчёт России не идёт вразрез с политикой МОК

Президент Международной федерации плавания (FINA)сообщил, что его организация продолжит сотрудничать с Россией в плане проведения международных турниров.«FINA будет продолжать сотрудничать с Россией в вопросе проведения международных соревнований, так же как мы делаем это в отношении многих других стран. При этом, подчеркиваю, FINA всегда следует предписаниям МОК, Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК), Ассоциации международных федераций олимпийских летних видов спорта (ASOIF). Политика FINA никогда не идёт вразрез с политикой этих международных организаций. Также мы всегда с уважением относимся ко всем странам и всем спортсменам.Россия готова продолжать принимать соревнования под эгидой нашей организации. В частности, президент Татарстана Рустам Минниханов заверил меня, что Казань продолжит претендовать на турниры, которые проводятся под эгидой FINA. Мы с удовольствием будем продолжать сотрудничество, все это ни в коей мере не противоречит политике МОК. Как я уже говорил много раз, в 2015 году в Казани прошёл лучший в истории чемпионат мира по водным видам спорта», — приводит слова Маглионе ТАСС.