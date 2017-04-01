Мутко: на ЧМ по фигурному катанию Медведева показала блестящее выступление

Вице-премьер РФпрокомментировал победу россиянкина чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки, где она завоевала второй титул подряд после триумфа на турнире в Бостоне в 2016 году.«В женском одиночном катании три квоты — блестящий результат. Женя Медведева прекрасно выступила, опять установила рекорд. Блестящее выступление, фантастическое катание — уверенное, красивое, пока недосягаемое. Она молодец, и все наши девочки прекрасно выступили. Правда, Анне Погорилой немного подзанизили оценки. А Женя второй год подряд подтверждает свой класс, уровень, что она лучшая спортсменка», — приводит слова Мутко «Интерфакс-Россия».