Мутко: руководитель РУСАДА должен в совершенстве знать английский язык

Вице-премьер РФрассказал о требованиях к кандидатам на пост гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА).«Разные кандидаты, есть и достаточно известные, но не хочется сейчас это анонсировать. Я думаю, что РУСАДА должен возглавить человек, который обладает организационным опытом, авторитетом, возможно, знаком или близок к спорту, знает английский язык в совершенстве, который вызовет доверие и у ВАДА, и у нас в России. Есть согласованные с ВАДА и наблюдательным советом требования к директору. Сейчас с экспертами ВАДА комиссия определит кандидатов, из них учредительный совет выберет и внесёт в наблюдательный совет отобранные кандидатуры.У государства нет возможности её контролировать, она подчиняется ВАДА, государство даже вышло из состава учредителей. Наша задача — создать её, обеспечить финансирование, сделать закон, сделать организацию независимой и серьёзной, чтобы она могла бы контролировать антидопинговую работу на территории РФ. Мы усовершенствовали законы, её финансирование, изменили устав, сделали её более независимой», — приводит слова Мутко «Интерфакс».