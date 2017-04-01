Захаров завоевал бронзу в прыжках с трамплина на этапе Мировой серии в Казани

Россиянинстал третьим в прыжках с трамплина на третьем этапе Мировой серии в Казани. Победу одержал китаец Цао Юань, вторым стал его соотечественник — Си Сии. У женщин из россиянок лучшей стала Юлия Тимошинина, показав восьмой результат.1. Цао Юань (Китай) — 515,40.2. Си Сии (Китай) — 507,10.3. Илья Захаров (Россия) — 486,70…11. Евгений Кузнецов (Россия) — 402,40.1. Рен Цян (Китай) — 394,25.2. Си Яцзи (Китай) — 382,90.3. Вивиана Дель Ангел Пениче (Мексика) — 349,55…8. Юлия Тимошинина (Россия) — 296,40.9. Анна Чуйнышева (Россия) — 271,40.