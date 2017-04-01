Фигуристы Вирту и Мойр — чемпионы мира в танцах, Боброва и Соловьёв — 5-е

Чемпионами мира по фигурному катанию в танцах на льду стали канадцы. Второе место заняли французы. На третью строчку по сумме двух программ поднялись американцы брат и сестра Шибутани. Их успеху способствовали неудачи двух других американских дуэтов, которые из-за грубых ошибок в произвольном танце не смогли бороться за медали.Пятыми в общем зачёте и третьими в произвольной программе стали россияне– на десятом месте.1. Тесса Вирту / Скотт Мойр (Канада) – 198,62.2. Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция) – 196,04.3. Майя Шибутани / Алекс Шибутани (США) – 185,18…5. Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьёв – 184,06…10. Александра Степанова / Иван Букин (оба дуэта – Россия) – 174,70.