Фигуристы Вирту и Мойр — чемпионы мира в танцах, Боброва и Соловьёв — 5-е

Чемпионами мира по фигурному катанию в танцах на льду стали канадцы Тесса Вирту и Скотт Мойр. Второе место заняли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. На третью строчку по сумме двух программ поднялись американцы брат и сестра Шибутани. Их успеху способствовали неудачи двух других американских дуэтов, которые из-за грубых ошибок в произвольном танце не смогли бороться за медали.
Пятыми в общем зачёте и третьими в произвольной программе стали россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв, Александра Степанова и Иван Букин – на десятом месте.
Фигурное катание. Чемпионат мира. Хельсинки, Финляндия
Танцевальные дуэты
1. Тесса Вирту / Скотт Мойр (Канада) – 198,62.
2. Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция) – 196,04.
3. Майя Шибутани / Алекс Шибутани (США) – 185,18…
5. Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьёв – 184,06…
10. Александра Степанова / Иван Букин (оба дуэта – Россия) – 174,70.