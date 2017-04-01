Россия сможет выставить два танцевальных дуэта на ОИ-2018

По итогам чемпионата мира по фигурному катанию в Хельсинки Россия получила право выставить на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане два танцевальных дуэта.заняли итоговое пятое место, астали десятыми. Эти результаты в сумме дают 15. При этом согласно регламенту страна получает три квоты, если её представитель занимает первое или второе место, а также если результаты двух лучших представителей (в данном случае — дуэтов) в сумме дают 13 и менее мест. Если сумма от 14 до 28 — это две квоты.