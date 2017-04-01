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175 лет назад 2016
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Елфутина завоевала бронзу в классе RS:X на регате «Кубок принцессы Софии»

1 апреля 2017, суббота. 20:43. Другие
Россиянка Стефания Елфутина завоевала бронзу в классе RS:X на международной регате «Кубок принцессы Софии» в Испании. Из остальных россиян ближе всех к ней по результату подобрались Павел Созыкин и Денис Грибанов, остановившиеся в шаге от пьедестала в классе «470».

Парусный спорт. Международная регата «Кубок принцессы Софии». Испания
Итоговая классификация. «470». Мужчины

1. Тецуя Исозаки/Акира Такаянаги (Япония) — 49.
2. Карл-Фредрик Фок/Маркус Дакхаммар (Швеция) — 50.
3. Хорди Ксаммар/Николас Родригес (Испания) — 51.
4. Павел Созыкин/Денис Грибанов (Россия) — 57.

Женщины

1. Афродита Зегерс/Аннелёс ван Вин (Нидерланды) — 35.
2. Агнешка Скрзыпулек/Йоланта Огар (Польша) — 38.
3. Сильвия Мас Депарес/Патрисиа Кантеро (Испания) — 47…
22. Алиса Кирилюк/Анжелика Черняховская (Россия) — 81.

«49». Мужчины

1. Джеймс Петерс/Финн Стеррит (Великобритания) — 68.
2. Диего Ботин ле Шевер/Яго Лопес Марра (Испания) — 69.
3. Дилан Флетчер-Скотт/Стюарт Битхелл (Великобритания) — 81…
26. Ян Чех/Иван Зотов (Россия) — 100…
38. Константин Носов/Александр Гайдаенко (Россия) — 198.

«Финн»

1. Макс Салминен (Швеция) — 44.
2. Жомбор Береш (Венгрия) — 67.
3. Аликан Кайнар (Турция) — 40…
16. Аркадий Кистанов (Россия) — 115…
26. Евгений Деев (Россия) — 180…
39. Евгений Бугаевский (Россия) — 285…
50. Юрий Половинкин (Россия) — 361.
51. Михаил Петрига (Россия) — 369.

«Лазер». Мужчины

1. Франческо Марраи (Италия) — 57.
2. Эллиот Хансен (Великобритания) — 58.
3. Ник Томпсон (Великобритания) — 61…
26. Сергей Комиссаров (Россия) — 178…
60. Максим Николаев (Россия) — 332…
68. Кирилл Евфимьевский (Россия) — 153.

«Лазер-радиал». Женщины

1. Чжан Доншуан (Китай) — 83.
2. Виктория Андрулите (Литва) — 92.
3. Моника Миккола (Финляндия) — 98…
43. Елена Воробьева (Россия) — 250…
52. Екатерина Зюзина (Россия) — 282…
64. Екатерина Моргун (Россия) — 136.

«RS:X». Мужчины

1. Павел Тарновский (Польша) — 93.
2. Иван Пастор Лафуэнте (Испания) — 44.
3. Таехон Ли (Южная Корея) — 114…
20. Александр Аскеров (Россия) — 145…
32. Евгений Айвазян (Россия) — 180…
40. Андрей Загайнов (Россия) — 203.
41. Владислав Бурмистренко (Россия) — 205…
79. Максим Токарев (Россия) — 274.

Женщины

1. Софья Ночети-Клепацка (Польша) — 24.
2. Чжен Манцзя (Китай) — 60.
3. Стефания Елфутина (Россия) — 41…
45. Мариам Сехпосян (Россия) — 165…
57. Анастасия Моисеева (Россия) — 221.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Стефания Елфутина
Новости. Другие
1 апреля 2017, суббота
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