Жулин: нужно не быть российским дуэтом, чтобы попасть в тройку на ЧМ

Тренер, чьи воспитанникизаняли пятое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки, прокомментировал итоги соревнований танцоров.«Нужно не быть российской парой, чтобы попасть в тройку, для начала так. Да, в 2006 году было иначе, а санкции в каком году включили? Сейчас быть русским не модно, разве что нужно быть Евгенией Медведевой, что-то ещё придумать нельзя. Честно говоря, раньше русским было полегче, сейчас становится сложнее. Но не хочу винить судей, мы действительно не катались на уровне Медведевой, если бы мы все так выступали, то у нас было бы четыре золота. Тесса Вирту и Скотт Мойр действительно лучше всех катаются, вопросов нет, и Габриэла Пападакис с Гийомом Сизероном тоже. А остальные пять-шесть пар могут претендовать на третье место», — приводит слова Жулина ТАССВ 2006 году самые известные ученики Жулинастали олимпийскими чемпионами в танцах на льду. Боброва и Соловьёв на ЧМ-2017 завоевали малые бронзовые медали за третье место в произвольной программе, после короткого танца дуэт был восьмым.