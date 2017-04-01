Касперович: думаю, что и Крючков, и Гербулов продолжат работу с Шипулиным

Главный тренер сборной России по биатлонуподелился мыслями насчёт подготовкив следующем сезоне, а также дал оценку его результатам в завершившемся.«Мы группу Шипулина сохраним, а как и кто в ней будет работать, пока не можем говорить, надо сначала посмотреть планы подготовки. Но, думаю, что и Крючков, и Гербулов продолжат работу с Шипулиным. Мы вчера с Крючковым разговаривали, несколько сборов мы проведём совместно, а к первому снегу команда точно будет объединена.У Антона сезон получился достаточно хорошим. Не удались несколько гонок на чемпионате мира, всё-таки оценкой всего сезона является главный старт. Но Антон стал чемпионом в мужской эстафете и бронзовым призёром в смешанной. Есть отличное выступление у него и в индивидуальной гонке. Думаю, в олимпийском сезоне он будет ещё более мотивирован и ещё более нацелен на медаль игр. У Антона девять подиумов, думаю, всё по плану идёт. К тому же, у Крючкова вчера прозвучало, что поставленные задачи выполняются: скорострельность увеличилась, сократили время нахождения на рубеже. Пока немного хромает качество, но, думаю, что это за счёт скорострельности немного упал процент попадания. Это всё временное.Думаю, работа с Гербуловым принесла свои плоды. Есть четыре «ноля» в индивидуальной гонке, есть чистая стрельба в спринте. Сокращено время на рубеже – он компенсирует за счёт этого тот проигрыш, который где-то есть в дистанционной скорости. Надеюсь, поработав летом, он качественно улучшит стрельбу», — приводит слова Касперовича «Спорт-экспресс».