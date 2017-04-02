Степанова: для танцев на льду особенно важно отработать всё до пальцев

Фигуристка, выступающая в танцевальном дуэте с Иваном Букиным, поделилась впечатлениями от чемпионата мира в Хельсинки, на котором спортсмены заняли 10-е место.«Мы рады, что получили «сизн бэст», не ожидали, что наберём за 105 баллов. Для нас, в принципе, оценки за сто баллов — это здорово. В этом сезоне такие мы получали только на Гран-при в Китае. Безусловно, к этому старту мы готовились очень серьёзно. Оттачивали каждое движение, и, если это было заметно, то мы очень рады, потому что для танцев на льду особенно важно отработать всё до пальцев. Это танцы на льду. Вчера кто-то говорил, что это не спорт, а больше искусство. Зрителям нужна картина. Чтобы создавать картину, нужно действительно отрабатывать всё до мелочей. Да, сегодня было волнительнее, чем вчера. Но мы старались. Такая замечательная публика, столько народа, такой огромный каток, очень хороший лёд. Всё сложилось классно», — приводит слова Степановой пресс-служба ФФККР.