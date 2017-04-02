Боброва: в отличие от ЧМ-2014 мы с Соловьёвым хотя бы короткий танец откатали

Российская фигуристкапрокомментировала своё выступление в танцах на льду в паре сна чемпионате мира в Хельсинки, где они заняли лишь пятое место.«Программа минимум выполнена. Когда откатали короткий танец, то были очень расстроены оценками и местом. Но как я потом Саше сказала: «Ничего страшного. Мы хотя бы короткий танец проехали, потому что после Игр в Сочи, когда мы приехали на чемпионат мира в Японию, даже короткий танец не докатали. А тут и короткий, и произвольный прокатали хорошо», — приводит слова Бобровой официальный сайт ФФККР.