Жулин: страшное дело, нам нужно усыновлять японцев

Известный российский тренер, работающий с танцевальной парой, ставшей пятой на чемпионате мира, с юмором прокомментировал итоги соревнований в мужском одиночном катании. Россиянинзанял восьмое место, астал 11-м. Победу с мировым рекордом одержал японец, а вторым стал его соотечественник«Уровень технических элементов в танцах поднялся в космос, в других видах то же самое. Посмотрите, Натан Чен шесть четверных делает. С ума сойти! Еще два года назад об этом мечтать не приходилось. Сегодня Патрик Чан выдал выдающийся прокат с тремя четверными в программе, чего он никогда не делал. И, тем не менее, у него и близко нет шансов бороться за медали. Страшное дело, нам нужно усыновлять японцев», — приводит слова Жулина «Р-Спорт».