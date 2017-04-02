Соловьёв: мы с Бобровой не смирились — смириться значит сдаться

Российский фигурист, выступающий в паре с, прокомментировал выступление своего дуэта в танцах на льду на чемпионате мира в Хельсинки.«Мы начали и закончили этот чемпионат мира. Ура! Мы откатали его от и до. Слава богу всё сложилось. А что касается оценок, места, это спорт. Я скажу за себя: я нацелен на следующий сезон, думаю, что будет очень интересная борьба, интересная подготовка. Хочу работать над новыми программами, новыми элементами, что-то пробовать. Я чувствую в нас силы. Всё должно получиться.Мы не смирились. Смириться значит сдаться. Тогда можно было вообще сегодня на лёд не выходить и не показывать произвольный танец. Мы катаемся для себя, для тех, кто за нас переживает. И мы хотим на каждом старте доказывать, что улучшаемся. Не думаю, что пропуск предыдущих чемпионатов мира повлиял каким-то образом на наши оценки. Мы откатались весь прошлый сезон и не по нашей вине пропустили чемпионат мира. В этом сезоне тоже было столько стартов. Просто на этом чемпионате все рвутся, все хотят, пытаются показать свой «бест», отсюда такая сильная конкуренция. Плюс ещё судьи все люди, у каждого свой взгляд. Выходит, что в совокупности все рядышком, результаты довольно плотные», — приводит слова Соловьёва официальный сайт ФФККР.