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Соловьёв: мы с Бобровой не смирились — смириться значит сдаться

2 апреля 2017, воскресенье. 00:30. Другие
Российский фигурист Дмитрий Соловьёв, выступающий в паре с Екатериной Бобровой, прокомментировал выступление своего дуэта в танцах на льду на чемпионате мира в Хельсинки.

«Мы начали и закончили этот чемпионат мира. Ура! Мы откатали его от и до. Слава богу всё сложилось. А что касается оценок, места, это спорт. Я скажу за себя: я нацелен на следующий сезон, думаю, что будет очень интересная борьба, интересная подготовка. Хочу работать над новыми программами, новыми элементами, что-то пробовать. Я чувствую в нас силы. Всё должно получиться.

Мы не смирились. Смириться значит сдаться. Тогда можно было вообще сегодня на лёд не выходить и не показывать произвольный танец. Мы катаемся для себя, для тех, кто за нас переживает. И мы хотим на каждом старте доказывать, что улучшаемся. Не думаю, что пропуск предыдущих чемпионатов мира повлиял каким-то образом на наши оценки. Мы откатались весь прошлый сезон и не по нашей вине пропустили чемпионат мира. В этом сезоне тоже было столько стартов. Просто на этом чемпионате все рвутся, все хотят, пытаются показать свой «бест», отсюда такая сильная конкуренция. Плюс ещё судьи все люди, у каждого свой взгляд. Выходит, что в совокупности все рядышком, результаты довольно плотные», — приводит слова Соловьёва официальный сайт ФФККР.
Источник: Федерация фигурного катания на коньках Сообщить об ошибке
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