Президент ФФККР удовлетворен итогами ЧМ, на котором сборная РФ взяла 2 медали

По итогам завершившегося в Хельсинки чемпионата мира по фигурному катанию сборная России поделила третье место в медальном зачете с китайцами. В активе национальной команды золотов женском одиночном катании и бронзав соревнованиях спортивных пар. Первыми стали канадцы, завоевавшие по одной медали каждого достоинства, на втором месте — японцы (золото и серебро).Россия получила 10 олимпийских квот (по 3 в парном и женском одиночном катании, по 2 — в мужском одиночном катании и танцах на льду).«Удовлетворен ли результатами российских фигуристов на чемпионате мира? В целом да. Что-то удалось, что-то — нет. Всегда хочется большего, но основные задачи решены», — приводит слова президента Федерации фигурного катания на коньках РоссииТАСС.