Юрлова: в короткий срок вернуться в большой спорт после родов – это реально

Чемпионка мира по биатлону, выигравшая масс-старт на чемпионате России в Тюмени, рассказала о своём возвращении в большой спорт после рождения ребёнка, тренировках в период беременности и планах на ближайшее время.«Я не расслаблялась во время беременности, тренировалась практически до самых родов. Конечно, в последние две недели я только ходила с палками, делала небольшие физические упражнения, в основном – на руки. Через три недели после родов я впервые встала на лыжи. Три месяца после этого я тренировалась в Австрии, в Рамзау. Там же был мой первый старт – с лыжниками.У меня было большое желание вернуться в российскую команду уже к чемпионату мира в Хохфильцене. Я чувствовала себя очень хорошо, но, к сожалению, на сборе в Риднау случился сбой со здоровьем. Наверное, это было перенапряжение – приходилось тренироваться и быть с ребенком. Я, видимо, переоценила свои возможности и, как следствие, заболела. Потом эта болезнь вернулась ещё раз через неделю. Вся форма, которую я натренировала, исчезла.На мой взгляд, в короткий срок вернуться в большой спорт после родов – это реально. Роды – это естественный процесс. В принципе, если организм тренированный, то всё реально. Примеры Дарьи Домрачевой, Мари Дорен-Абер показывают это. Они проводили тренировки до самого последнего момента. Мари в день родов даже совершала поход в горы и на полпути вернулась в больницу, а там родила.Возможно, у меня был слишком маленький перерыв – девчонки рожали в сентябре-начале октября. Я же рожала в середине ноября, у меня было не так много времени на восстановление. В этом случае каждая неделя, каждые полмесяца играют большую роль.Сейчас я не скажу, что нахожусь в суперформе. Просто, наверное, в связи с тем, что я не так много стреляла в этом сезоне, у меня присутствует свежесть в стрельбе. Это хорошие ощущения – могу нормально работать, контролировать себя. В стрелковом плане у меня всё идёт довольно-таки неплохо. На дистанции мне, конечно, приходится очень нелегко. Меня хватает где-то на полтора километра, потом включается терпение.Мне сейчас нужно подготовиться к работе в команде. Девчонки находятся на очень хорошем функциональном уровне. Я же в этом году делала только базовую работу – спокойные, равномерные тренировки, много ходьбы и лыжероллеров, но всё это без ускорений. К тому же, я не делала никакой беговой работы. Начиная с мая – ни одной имитации или кросса. Поэтому ближайшая задача на апрель и май – беговая работа, чтобы привести себя в оптимальное состояние для тренировок со сборной. Об отпуске думать точно не приходится», — приводит слова Юрловой пресс-служба СБР.