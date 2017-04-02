Мутко: многие иностранные спортсмены испугались использовать TUE на ОИ в Сочи

Вице-премьер РФзаявил, что иностранные спортсмены побоялись использовать терапевтические разрешения на Играх-2014 из-за работы российской лаборатории, в следствие чего показали невысокие результаты.«Не буду вдаваться в подробности, но многие иностранные спортсмены, которые блистали потом, не показали в Сочи высокие результаты. По одной причине — работы на высочайшем уровне этой лаборатории. И дрогнули, побоялись просто, что наши лаборанты под руководством иностранных экспертов установят, чем они там занимаются в обыденной жизни.Некоторые даже не стали использовать свои терапевтические разрешения, потому что надо было бы заполнить бланк, и было бы понятно, на чем они бегают. Это позор, когда люди под видом терапевтических разрешений принимают серьёзные препараты, которые внесены в список запрещённых, и за применение которых других спортсменов дисквалифицируют. А эти спортсмены получают преференции и преимущество только за счёт этого. Но эта тема уводится в сторону и замалчивается», — приводит слова Мутко «Р-Спорт».