Мужская сборная России стартовала на ЧМ по кёрлингу с поражения от США

Мужская сборная России по кёрлингу в своём стартовом матче чемпионата мира, который проходит в канадском Эдмонтоне, проиграла команде США со счётом 9:2.В составе сборной России в матче участие принимали скип Алексей Стукальский, Алексей Тимофеев, Тимур Гаджиханов и Артур Ражабов.Исход игры предопределили четвёртый и пятый энды, каждый из которых американцы завершили с преимуществом в три камня. После шестого энда игра завершилась.Следующими оппонентами российской команды будут канадцы. Матч состоится 2 апреля.