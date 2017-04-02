Свидлер — третий на международном шахматном турнире в Шэньчжене

Китаец Дин Лижэнь стал победителем шахматного турнира в Шэньчжене, а россиянин Пётр Свидлер занял третье место.
Соревнования прошли в два круга. Таким образом, каждый шахматист провёл по десять партий. Также в соревнованиях участвовали голландец Аниш Гири, англичанин Майкл Адамс, индиец Пентала Харикришна и китаец Юй Янъи.
По итогам десяти туров Лижэнь набрал 6,5 очков, а вторым стал Гири, в активе которого 5,5 баллов. Столько же набрал Свидлер, уступивший представителю Нидерландов по коэффициенту Зоннеборна-Бергера.