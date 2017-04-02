Ишкельдин: где гарантия, что хоккей с мячом через год вообще будет существовать?

Нападающий «СКА-Нефтяника»объяснил, почему подписал контракт с клубом всего на один год.«А где гарантия, что хоккей с мячом через год вообще будет существовать? Всякое ведь возможно. Конечно, мы все надеемся на лучшее, но такого исхода событий тоже нельзя исключать. Поэтому я и подписал пока контракт со «СКА-Нефтяником» только на год. Но ведь если в следующем году всё будет нормально, ничто не помешает мне заключить в Хабаровске новый договор, в том числе и на более долгий срок», — приводит слова Ишкельдина DVhab.