Большунов: чемпионатом России по лыжным гонкам я очень доволен

Лыжникпрокомментировал свою победу в гонке на 50 км классическим стилем на чемпионате России в Ханты-Мансийске.«Чуть-чуть проморгал ускорение москвича Алексея Червоткина, засиделся за спинами других спортсменов. Плюс у меня лыжи работали не лучшим образом. В итоге на третьем круге я постарался максимально догнать Червоткина, сменил лыжи и уже затем окончательно сумел Алексея достать. Последнюю часть дистанции мы работали вместе. А в конце разбирались между собой. Я ускорился, а ему немного не хватило.Я догонял Червоткина на подъёме, а на спусках вновь проигрывал. Поэтому решил сменить свои лыжи. И сразу начал Алексея догонять. Он же лыжи хоть и не менял, но они, показалось, работали у Червоткина стабильно. Конечно, было важно взять золото, особенно в марафоне. Мог победить в спринте, но там меня дисквалифицировали. Чемпионатом России я очень доволен», — приводит слова Большунова «Тюменская арена».