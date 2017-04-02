Гараничев выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону в Тюмени

Тюменец Евгений Гараничев победил в масс-старте на чемпионате России по биатлону. Вторым стал Пётр Пащенко из ХМАО-Югра, а третьим финишировал Александр Логинов, выступающий за Тюменскую область.
Биатлон. Чемпионат России. Тюмень
Мужчины. Масс-старт, 15 км
1. Евгений Гараничев (Тюменская область) – 38.09,8 (3).
2. Пётр Пащенко (ХМАО-Югра) – +14,7 (1).
3. Александр Логинов (Тюменская область) – +34,4 (4).
4. Алексей Волков (ХМАО-Югра) — +47,1 (1).
5. Александр Поварницын (Удмуртская Республика) — +58,2 (3).
6. Сергей Клячин (Пермский край) — +1.03,2 (4).
7. Максим Буртасов (Новосибирская область) — +1.05,6 (2).
8. Дмитрий Иванов (ХМАО-Югра) — +1.13,5 (2).
9. Алексей Корнев (ХМАО-Югра) — +1.20,2 (3).
10. Юрий Шопин (Ульяновская область) — +1.26,2 (5).