Васильева: стрельбу соперниц не видела, но всё равно волновалась

Российская биатлонисткапрокомментировала победу в эстафете на чемпионате России в Тюмени в составе команды Красноярского края.«Мы настраивались на борьбу, на то, как пойдёт гонка. Был ветер, он многим мешал, а нам как будто помогал. У нас получилось неплохо стрелять. На победу мы не настраивались. В начале мы передали эстафету одиннадцатыми, потом восьмыми, шестыми. Потихоньку подбирались и в итоге стали первыми. Стрельбу соперниц я не видела, потому что уже уходила. Но всё равно я волновалась. Понимала, что и ветер дует, и соперницы у меня сильные, опытные», — приводит слова Васильевой официальный сайт СБР.