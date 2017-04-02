Слепцова: сейчас меня ждёт операция и небольшой отдых

Российская биатлонисткапрокомментировала выступление в эстафете на чемпионате России в Тюмени, где её команда завоевала третье место, а также подвела итоги завершившегося сезона.«На нас никто не рассчитывал. Потому что мы всё-таки второй состав, а не первый. Поэтому рады бронзе. Для меня же чемпионат России нынче не сложился. И хорошо, что на такой позитивной ноте завершила национальное первенство, и с хорошим настроением пойду в отпуск.Завершившимся сезоном, в принципе, довольна. Завоевала четыре медали чемпионата Европы. Правда, на чемпионате мира и Кубке мира у меня гонки не сложились. Сейчас меня ждёт операция и небольшой отдых. А потом начнём готовиться к олимпийскому сезону», — приводит слова Слепцовой «Тюменская арена».