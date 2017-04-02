Гараничев: жене приснился сон, что я выиграю масс-старт

Победитель масс-старта на 15 км на чемпионате России по биатлону в Тюмениподелился впечатлениями от достигнутого успеха.«Я старался успешно пробежать последнюю в этом сезоне гонку и хотел порадовать родных болельщиков. Думал, что будет полегче, чем вчера, когда проходила мужская эстафета, где сборная Тюменской области завоевала бронзу. Однако всё равно пришлось трудно. Но удалось сегодня выиграть. Так что порадовал и себя, и тюменских поклонников биатлона. Да и жена говорила, что ей приснился сон, что я сегодня выиграю. Меня это удивило, конечно. Ответил супруге, что постараюсь добиться успеха и медаль домой привезу.Мы всегда каждый сезон работаем на максимуме. И у нас нет такого, чтобы выделялся какой-то определённый из них. Конечно, Олимпиада впереди, и это все хорошо понимают. Нам предстоит исправлять ошибки, допущенные в этом сезоне. И дальше продолжать совершенствоваться. В этом залог успеха. Каждый сезон мы отдаём все силы, готовясь к стартам, как говорится, выжимая всего себя в ходе тренировочного процесса», — приводит слова Гараничева агентство «Тюменская арена».