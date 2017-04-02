Мишель выиграла ЧЕ по тяжёлой атлетике в весе до 48 кг

Француженкаодержала победу в весовой категории до 48 кг на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике, который будет проходить в Хорватии до 8 апреля. Обладательницей серебряной медали стала румынка Моника Ксенджери, а замкнула тройку призёров её соотечественница Елена Рамона Андриеш.1. Анаис Мишель (Франция) — 180 кг (80 в рывке + 100 в толчке).2. Моника Ксенджери (Румыния) — 179 кг (85+94).3. Елена Рамона Андриеш (Румыния) — 164 кг (75+89).