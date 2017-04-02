Спортсмены из КНДР примут участие в ОИ-2018 в Южной Корее

Губернатор южнокорейской провинции Канвондо Чхве Мун Сун сообщил, что спортсмены из КНДР примут участие в Олимпийских играх 2018 года, которые состоятся с 9 по 25 февраля в Пхёнчхане. Это стало известно в ходе матчей группового раунда второго дивизиона чемпионата мира по хоккею, по случаю которых власти Южной Кореи выдали разрешение на пребывание в стране с 1 по 9 апреля 20 хоккеисткам и 10 членам тренерского штаба сборной КНДР.«Когда я спросил представителя делегации КНДР, будет ли их страна делегировать спортсменов на Олимпийские игры в Пхёнчхане, он сказал, что будет. Также он отметил, что КНДР постарается прислать максимальное число спортсменов», — приводит слова Чхве Мун Суна Yonhap.В последний раз северокорейские спортсмены принимали участие в состязаниях на территории Южной Кореи в 2014 году, когда в Инчхоне проходили летние Азиатские игры.