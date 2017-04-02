Устюгов: если бы не спорт, мне бы ничего хорошего не светило, но тренер вытащил

Российский лыжникрассказал, как проходили его первые тренировки в детстве.«В том, что я сделал выбор в пользу спорта, огромная заслуга моего первого тренера Ивана Геннадьевича. Мы занимались у него с ребятами из одного района нашего поселка. Он назывался Ирб, это окраина. И он действительно был очень хулиганский. Мы успевали днём тренироваться, а вечером делать не очень хорошие дела. Там было много такого, о чём лучше не рассказывать.Знаете, со мной вместе тренировались очень талантливые ребята. Но не всем повезло. Кого-то уже нет в живых, кто-то отсидел. Если бы не спорт, мне бы тоже ничего хорошего не светило. Но тренер вытащил меня. Благодаря нему после вечерней школы мне удалось поступить в Югорский колледж-интернат олимпийского резерва, где создавались все условия для достижения результата. Затем — в Тобольскую академию имени Менделеева. Всё это стало возможным благодаря Ивану Геннадьевичу, которому каким-то образом удалось убедить меня взять себя в руки», — приводит слова Устюгова «Спорт-экспресс».