Ковтун: мои ошибки на ЧМ были глупые, но они сильно штрафуются по баллам

Российский фигуристпроанализировал своё выступление на чемпионате мира в Хельсинки, где он завоевал лишь 11-е место.«Конечно, мы не рассчитывали на такой результат. О квотах на Олимпийские игры мы вовсе не думали. Мы ехали на чемпионат мира с целью показать свою программу и сделать это достойно, но в итоге получилось занять лишь 11-е место. Те ошибки, которые я допускал, были глупые. Но они сильно штрафуются по баллам. Возможно, я где-то расслабился или поторопился. Сейчас мы уже знаем, над чем нужно работать», — приводит слова Ковтуна «Спорт FM».