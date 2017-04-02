Мексиканский тренер уверен, что ямайцы употребляли кленбутерол как допинг

Мексиканский тренер по физподготовке Анхель Эредия заявил в интервью немецкому телеканалу ARD, что ямайские тренеры подходили к нему во время Олимпийских игр — 2008 в Пекине и интересовались, как правильно употреблять кленбутерол. Также Эредия добавил, что уверен на 100%, что ямайские спортсмены употребляли это вещество именно в качестве допинга, сообщает SZ-Online.
По информации ARD МОК и ВАДА скрыли тот факт, что в допинг-пробах ямайских атлетов было обнаружено запрещённое вещество «кленбутерол». В ВАДА заявили, что в случаях, если уровень запрещённого вещества в пробе слишком низок, это считается приемлемым результатом и о таких случаях не сообщается. В МОК выразили уверенность, что кленбутерол попал в организм спортсменов с заражённым мясом.