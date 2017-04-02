Минибаев стал четвёртым в прыжках в воду с трамплина на этапе Мировой серии

Россиянин Виктор Минибаев остановился в шаге от пьедестала в прыжках с трёхметрового трамплина на третьем этапе Мировой серии, который проходит в Казани. Победу одержал китаец Чэнь Айсэнь, второе место досталось его соотечественнику Яну Хао, а замкнул тройку призёров британец Томас Дэйли.
Прыжки в воду. Мировая серия. Третий этап. Казань, Россия
Мужчины. Трамплин, 3 м
1. Чэнь Айсэнь (Китай) — 580,60.
2. Ян Хао (Китай) — 574,80.
3. Томас Дейли (Великобритания) — 543,80.
4. Виктор Минибаев (Россия) — 487,05.