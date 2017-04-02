Авербух: Медведева является олицетворением женского одиночного катания

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, создатель ледовых шоу и постановщик программподвёл итоги чемпионата мира по фигурному катанию.«Думаю, что нашей команде за этот чемпионат мира можно поставить твердую четвёрку. В целом результаты прогнозируемые и оправданные. Конечно, мы были способны выступить и лучше – в женском одиночном катании могла быть ещё одна медаль. В парном катании – теоретически могли быть выше, в танцах, возможно, могла бы быть бронза при стечении обстоятельств. В целом же команда показала свою боевую готовность, а также то, что на Олимпиаде мы не будем статистами.Конечно, главное впечатление чемпионата из российской команды – это выступление Жени Медведевой. Здесь не надо быть гуру в фигурном катании, чтобы сказать, что она большая молодец, вопреки иногда звучащим мнениям о том, что ее победа – само собой разумеющееся. Такого не бывает – каждая медаль имеет свою особую ценность. Все знают, что отстаивать свой титул сложнее, чем завоёвывать, а Жене удалось повторить прошлогодний результат. Рекорд, который она обновила дважды, – на долгие годы. Сейчас на 80 процентов пройден сложный период в её жизни, когда девочка становится девушкой. Конечно, ещё предстоят разные проблемы, но то, что Женя с тренером смогли перепрыгнуть эту возрастную волну, в которой захлебнулись очень многие девушки, это факт.Конечно, талант даётся свыше, но это огромная пахота и огромный тренерский талант Этери Тутберидзе, умение держать спортсмена, не давать ему и почивать на лаврах. Надо говорить и о том, что Женя не просто выдающийся исполнитель сложнейших технических элементов, и о том, что её программы стоят особняком. Это единственные программы, про которые можно сказать, о чём они, для чего, что она говорила своим прокатом. Медведева ведёт за собой не только с технической точки зрения, но и с точки зрения зрелищности. Она является олицетворением женского одиночного катания.Конечно, подводных камней очень много. Но всё-таки волна всех проблем, её пик, приходился именно на этот сезон. Потому что в этом году ей и пришлось отстаивать титул, и биометрические вещи нахлынули. Считаю, что Женя уже научилась справляться с давлением – и в этом году уже все от неё ждали победы. Она уже оформилась, думаю, здесь её соперницам рассчитывать не на что», — приводит слова Авербуха «Спорт-экспресс».