Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017 Чемпионат России-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Ямайцы, чьи допинг-пробы с ОИ-2008 оказались положительными, были мужчинами

2 апреля 2017, воскресенье. 21:54. Другие
Все ямайские легкоатлеты, чьи перепроверенные допинг-пробы с Олимпийских игр 2008 года оказались положительными, были мужчинами, сообщает немецкий телеканал ARD.

2 апреля телеканал ARD показал фильм, основанный на расследовании журналиста Хайо Зеппельта касательно перепроверки допинг-проб с ОИ-2008. В нём утверждается, что МОК и ВАДА утаили тот факт, что в допинг-пробах ямайских спортсменов был обнаружен кленбутерол. В ВАДА заявили, что в случаях если уровень запрещённого вещества в пробе слишком низок, это считается приемлемым результатом и о таких случаях не сообщается. В МОК выразили уверенность, что кленбутерол попал в организм спортсменов с заражённым мясом.
Источник: ARD Сообщить об ошибке
Теги
ВАДА Допинг МОК
Новости. Другие
2 апреля 2017, воскресенье
21:54 Ямайцы, чьи допинг-пробы с ОИ-2008 оказались положительными, были мужчинами
21:37 Авербух: Медведева является олицетворением женского одиночного катания
21:00 Минибаев стал четвёртым в прыжках в воду с трамплина на этапе Мировой серии
20:51 Пащенко: догнать Гараничева в масс-старте на ЧР было невозможно
20:45 Россияне проиграли канадцам в матче ЧМ по кёрлингу в Эдмонтоне
20:15 Мексиканский тренер уверен, что ямайцы употребляли кленбутерол как допинг
19:36 Ильиных стала 5-й в прыжках в воду с трамплина на этапе Мировой серии в Казани
19:29 В ВАДА объяснили, почему не расследовали положительные допинг-пробы ямайцев
19:05 Болельщики вручили Шипулину копию «Большого хрустального глобуса»
18:54 Боброва: наконец-то мы доехали до ЧМ. И вполне хорошо с ним справились
17:29 МОК и ВАДА не стали расследовать положительные допинг-пробы ямайцев с ОИ-2008
17:19 Ковтун: мои ошибки на ЧМ были глупые, но они сильно штрафуются по баллам
17:16 Устюгов: если бы не спорт, мне бы ничего хорошего не светило, но тренер вытащил
17:05 Спортсмены из КНДР примут участие в ОИ-2018 в Южной Корее
16:25 Мишель выиграла ЧЕ по тяжёлой атлетике в весе до 48 кг
16:23 Соревнования с участием Медведевой на ЧМ посетило рекордное число зрителей
15:51 Гараничев: жене приснился сон, что я выиграю масс-старт
15:14 Кайшева: при подготовке к олимпийскому сезону не буду себя жалеть
14:47 Слепцова: сейчас меня ждёт операция и небольшой отдых
13:57 Васильева: стрельбу соперниц не видела, но всё равно волновалась
13:57 Российские «художницы» заняли весь пьедестал в многоборье на этапе Гран-при
13:49 Гараничев выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону в Тюмени
13:20 Шипулин: Кравцов дал зелёный свет, наша группа будет существовать
12:49 Большунов: чемпионатом России по лыжным гонкам я очень доволен
12:37 Медведева: я не любитель тусовок, для меня лучше смотреть телевизор одной
12:12 Ишкельдин: где гарантия, что хоккей с мячом через год вообще будет существовать?
11:30 Сборная Красноярского края выиграла женскую эстафету на ЧР по биатлону
11:24 Телеканал ARD 2 апреля покажет фильм о перепроверке допинг-проб с ОИ
11:18 Свидлер — третий на международном шахматном турнире в Шэньчжене
10:33 Большунов — чемпион России в классическом марафоне на 50 км в Ханты-Мансийске
10:27 Якушев: в тренерском штабе женской сборной России по биатлону возможны изменения
10:20 Якушев: в мужской сборной России в следующем сезоне будет 8 биатлонистов
09:58 Ламбьель: Медведева может быть более чувственной и более эмоциональной
02:16 Мужская сборная России стартовала на ЧМ по кёрлингу с поражения от США
01:10 Мутко: многие иностранные спортсмены испугались использовать TUE на ОИ в Сочи
00:56 Юрлова: в короткий срок вернуться в большой спорт после родов – это реально
00:30 Президент ФФККР удовлетворён итогами ЧМ, на котором сборная РФ взяла 2 медали
00:30 Соловьёв: мы с Бобровой не смирились — смириться значит сдаться
00:18 Жулин: страшное дело, нам нужно усыновлять японцев
00:16 Боброва: в отличие от ЧМ-2014, мы с Соловьёвым хотя бы короткий танец откатали
00:04 Степанова: для танцев на льду особенно важно отработать всё до пальцев
1 апреля 2017, суббота
23:37 Касперович: думаю, что и Крючков, и Гербулов продолжат работу с Шипулиным
23:15 Сливенко: вряд ли буду радоваться, если спустя 9 лет получу золото Игр-2008
23:15 Российские спортивные гимнастки стали 3-ми в командных соревнованиях в Италии
21:47 Локьяев завоевал серебро в весе до 59 кг на молодёжном ЧЕ по борьбе
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Пять медалей Сергея Устюгова на ЧМ по лыжным видам спорта - это...
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+