Ямайцы, чьи допинг-пробы с ОИ-2008 оказались положительными, были мужчинами

Все ямайские легкоатлеты, чьи перепроверенные допинг-пробы с Олимпийских игр 2008 года оказались положительными, были мужчинами, сообщает немецкий телеканал ARD.
2 апреля телеканал ARD показал фильм, основанный на расследовании журналиста Хайо Зеппельта касательно перепроверки допинг-проб с ОИ-2008. В нём утверждается, что МОК и ВАДА утаили тот факт, что в допинг-пробах ямайских спортсменов был обнаружен кленбутерол. В ВАДА заявили, что в случаях если уровень запрещённого вещества в пробе слишком низок, это считается приемлемым результатом и о таких случаях не сообщается. В МОК выразили уверенность, что кленбутерол попал в организм спортсменов с заражённым мясом.