Паунд назвал странной позицию ВАДА по положительным допинг-пробам ямайцев

Первый президент ВАДА Ричард Паунд выразил недоумение по поводу ситуации, которая сложилась с перепроверкой проб ямайских легкоатлетов с Олимпийских игр — 2008 года. По информации немецкого телеканала ARD, в некоторых из них были обнаружены следы запрещённого вещества «кленбутерола», но МОК и ВАДА скрыли это от общественности.
«Мне кажется очень странным, что в этом случае не следовали установленным процедурам. Конечно, известно, что на Ямайке есть проблемы. Но также она известна и своими поразительными успехами. В частности, в лёгкой атлетике в беге на коротких дистанциях. По этой причине, если ты правильно делаешь свою работу, то должен отслеживать всё, что возможно. И не оставлять ни одного камня неперевёрнутым», — приводит слова Паунда Sportschau.