Тарасова: мне всё равно, что говорит Роднина, я вообще её давно не воспринимаю

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова, которая комментирует фигурное катание на телевидении, отреагировала на критику трёхкратной олимпийской чемпионки и депутата Госдумы Ирины Родниной, которая считает, что Тарасова вместо комментария рассказывает байки, а не разбирает выступления спортсменов.
«Я не отвечаю ей никогда, я выше этого. Мне всё равно, что она по этому поводу говорит, потому что миллионы людей пишут и благодарят за то, что я комментирую.
Я вообще её давно не воспринимаю. Думаю, что у людей, работающих в Государственной Думе, есть очень много вопросов, на которые они должны ответить перед российским народом. А за свои комментарии отвечу я», – приводит слова Тарасовой «Говорит Москва».