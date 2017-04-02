Ройс: расстроен тем, что МОК и ВАДА, кажется, не выполняют своих обязанностей

Немецкий легкоатлет Юлиан Ройс, обладающий рекордом Германии по бегу на 100 м, прокомментировал ситуацию, которая сложилась с перепроверкой проб ямайских легкоатлетов с Олимпийских игр — 2008 года. По информации немецкого телеканала ARD, в некоторых из них были обнаружены следы запрещённого вещества «кленбутерола», но МОК и ВАДА скрыли это от общественности.
«Если всё реально произошло так, как теперь кажется, я этого не понимаю. Если допинг-проба оказывается положительной при перепроверке, тогда должно быть сделано всё, чтобы выяснить все факты и обстоятельства. Также я глубоко расстроен тем, что, как кажется, МОК и ВАДА не выполняют своих обязанностей по очищению спортсменов», — приводит слова Ройса Sportschau.