Рукавицын: Погорилая заняла абсолютно не своё место в Хельсинки

Известный тренер по фигурному катаниюпрокомментировал итоги выступления женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки, победуи 13-е место«Женя в очередной раз доказала, что на сегодняшний день с ней не способна сравниться ни одна спортсменка в мире. Думаю, основными её конкурентами на Олимпиаде будут канадки Кейтлин Осмонд и Габриэль Дэйлман. Но и они серьёзно уступают Жене и смогут соперничать с ней только в случае явных ошибок с ее стороны.Очень неприятная и обидная для Анны неудача, которую сейчас она наверняка тяжело переживает. Надеюсь, у неё получится исправить эту досадную осечку и вернуться к своим результатам в Бостоне и Остраве. Очевидно, что Погорилая — фигуристка более высокого уровня и заняла абсолютно не своё место в Хельсинки», — приводят слова Рукавицына «Известия».