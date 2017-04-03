Оксфорд победил Кембридж в ежегодной гребной гонке на Темзе

Команда Оксфордского университета одержала победу над командой Кембриджского университета в ежегодной гребной гонке на Темзе, которая прошла в 163-й раз. Победители опередили соперников на 1,4 корпуса, преодолев в 6,779 км дистанции за 16 минут 59 секунд. Это 80-я победа Оксфорда. 82 раза побеждал Кембридж. В 1877 году регата единственный раз завершилась вничью.Гонка оказалась под угрозой срыва, из-за того что накануне проведения невдалеке от старта была обнаружена неразорвавшаяся бомба времён Второй мировой войны, но она была обезврежена.Регата на Темзе входит в число пяти самых популярных спортивных соревнований Великобритании и проводится с 1829 года.