Фигуристы Боброва и Соловьёв выступят на командном ЧМ в Токио

Российский фигурист Дмитрий Соловьёв, выступающий в танцевальном дуэте с Екатериной Бобровой, сообщил, что их пара примет участие в командном чемпионате мира в Токио, который пройдёт с 20 по 23 апреля.
«Мы с Катей и всем нашим тренерским составом уже потихоньку начинаем думать и рассуждать насчёт следующего сезона. Да, впереди ещё один старт, World Team Trophy, который пройдёт в Японии, в Токио. Поэтому не расслабляемся», — написал Соловьёв на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «Инстаграме».