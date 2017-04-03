Жильбер поднялся на 3-ю строчку в рейтинге Мирового тура UCI, Закарин — 20-й

Бельгиециз команды Quick-Step Floors поднялся на третье место в рейтинге Мирового тура Международного союза велосипедистов. В его активе 1170 очков. Лидерство сохранил ещё один представитель Бельгиииз команды BMC Racing — 1898.На второй позиции располагается словакиз Bora-Hansgrohe (1235). Лучший из россиян,из Katusha-Alpecin, опустился на 20-е место (440).В командном зачёте лидирует бельгийская Quick-Step Floors (5036), на втором месте американская BMC Racing (4083), на третьем — австралийская Orica-Scott (3203).