Клишина выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине

Российская прыгунья в длину, которая выступала на зимнем чемпионате Европы в Белграде под нейтральным флагом, примет участие в этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине (США), который пройдёт 26-27 мая, сообщает пресс-служба соревнований. На европейском первенстве Дарья заняла четвёртое место.Двукратная чемпионка Европы в помещении была единственной российской легкоатлеткой на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, где стала девятой.Клишина стала первой российской легкоатлеткой, получившей от Международной ассоциации легкоатлетических федераций разрешение выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.