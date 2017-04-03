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Медведева: у меня есть нервы, мы все люди, без нервов было бы не очень хорошо

3 апреля 2017, понедельник. 13:01. Другие
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, установившая в Хельсинки рекорд по количеству набранных баллов за короткую и произвольную программы, призналась, что не ставила перед собой задачи обновить рекордное достижение, а также рассказала, как справлялась с волнением на мировом первенстве.

«Чистые» прокаты легко никогда не даются. Я очень скупой человек на такие эмоции, у меня не было запредельной радости, у меня было удовлетворение, в душе всё успокоилось. На этих соревнованиях я зарядилась жизненной энергией, чувствую себя намного бодрее. Передо мной никогда не стоит задача побить рекорды, я просто показываю всё, на что способна.

В зале была очень тёплая, домашняя атмосфера, было очень много россиян, которые нас сильно поддерживали. Было очень приятно, когда играл гимн России и в зале люди пели, и я его пела в голос. Сегодня буду отдыхать дома, а завтра, думаю, уже пойду на тренировку.

После проката разбираются те места, где были допущены ошибки и где можно было сделать чуть лучше. В произвольной программе их было достаточно много, и с тренерами мы обсуждали именно эти моменты. Короткую программу я откатала на 100 процентов, а в произвольной некоторые элементы можно было бы сделать почище. После выступления тренер сказала мне, что я боролась, и поздравила с результатом.

Слёзы Погорилой? Я видела, что что-то происходило на льду, но были ли это слёзы радости или горя, я не имела ни малейшего понятия. На секунду я увидела, что что-то произошло, и сразу ушла в себя, на меня это не повлияло.

У меня есть нервы, мы все люди, без нервов было бы не очень хорошо. С волнением мне помогает справиться музыка, я меломан, люблю абсолютно разную музыку, под настроение — хоть классику, хоть попсу. Перед выступлениями я абстрагируюсь и не обращаю внимания на то, что происходит вокруг меня», — цитирует Медведеву ТАСС.
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
Теги
Анна Погорилая Евгения Медведева
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3 апреля 2017, понедельник
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